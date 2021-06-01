В России может появиться отцовский капитал

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Отцовский многодетный капитал предложили ввести в России. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что с инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. Письмо с предложением было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми", – утверждается в письме.

В Общественной палате рассчитывают включить в новый федеральный проект "Многодетная страна" дополнительные меры для поддержки многодетных семей. Рыбальченко обратил внимание на опыт Сахалинской области, где доля инвестиций на поддержку таких семей доходит до 40% от всех средств, направленных на семейную политику. Сейчас в России на поддержку многодетных семей тратится менее 8% инвестиций.

В качестве одной из новых мер поддержки общественники предложили ввести отцовский капитал. Планируется, что его размер составит 639,4 тысячи рублей. Выплата будет осуществляться при рождении трех и более детей в одной семье.

В Общественной палате также предложили расширить направления использования материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Кроме того, стоит ввести ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех семьях, заявили эксперты.

"Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка", – приводится в письме одна из дополнительных мер поддержки.

Эксперты также выступают за разработку и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей, которая заменит индивидуальные налоги на доходы физических лиц. По мнению общественников, семья с пятью детьми и более должна быть полностью освобождена от налогов.

"Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство)", – говорится в письме.

Также предлагается ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Их размер должен составлять не менее 50% от стоимости найма, уверены в ОП.

По мнению авторов инициативы, также стоит увеличить втрое размер родового сертификата для многодетных мам. В него нужно включить дополнительные медицинские услуги и индексацию пенсии многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, добавили общественники.

Специалисты также предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка, а также разработать поддержку семейного отдыха многодетных семей.

Ранее в России предложили расширить применение маткапитала. С инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.