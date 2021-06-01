Эксперты рассказали, нужно ли в России вводить отцовский капитал

В России предложили ввести отцовский капитал. Планируется, что его размер составит почти 640 тысяч рублей, а выплату назначат при рождении трех и более детей в одной семье. Разбираемся, насколько необходима дополнительная материальная поддержка многодетным родителям.



Папа может?

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии Сергей Рыбальченко предложил включить в новый федеральный проект "Многодетная страна" дополнительные меры для поддержки многодетных семей. В частности, общественник выступил с инициативой ввести в стране отцовский капитал. Предполагается, что его размер составит 639,4 тысячи рублей. Получить деньги родители смогут при рождении трех и более детей в одной семье. Специалисты ОП также предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка. Письмо с предложением они направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Общественники рассказали в послании, что следует расширить возможности использования материнского капитала при рождении третьего или последующих детей, а также ввести ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех семьях.

"Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка", – говорится в письме.

Эксперты также выступают за разработку и введение системы семейного налогообложения для многодетных, которая заменит индивидуальные налоги на доходы физических лиц. По их мнению, семья с пятью детьми и более должна быть полностью освобождена от налогов.





из обращения Общественной палаты РФ Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество: земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство.

Также представители ОП убеждены, что необходимо утроить размер родового сертификата для многодетных мам. В него будут включены дополнительные медицинские услуги и индексация пенсии многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров.



Семейный капитал

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, к введению дополнительных мер государственной поддержки необходимо подходить очень осторожно. Она пояснила, что это будет проблематично на фоне непростой экономической ситуации в стране.

"Нужно также отметить, что с 1 июля начнут действовать законы о поддержке беременных женщин, о поддержке одиноких родителей, воспитывающих детей, и так далее. И многие меры поддержки, которые введены в течение "пандемийного" года, продолжают свое действие и будут индексироваться", – объяснила свою позицию депутат.

Парламентарий подчеркнула, что в России постоянно улучшаются направления, связанные с защитой материнства и детства. По ее словам, в стране выплачиваются пособия для детей из неполных семей, помощь оказывается молодым матерям и отцам, когда они уходят на больничный.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Материнский капитал сегодня уже можно получить на первого ребенка, а на второго – его повышенный размер. Кроме того, в многодетной семье можно получить вычет по ипотечному кредиту в размере 450 тысяч рублей.

Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович в разговоре с Москвой 24 поддержала введение дополнительных мер поддержки многодетных семей. Однако, по ее словам, не стоит разделять выплаты на материнские и отцовские.

"В России действует семейный материнский капитал. Материнским он называется лишь потому, что при родах фиксируется факт того, что женщина родила, поэтому выдается сертификат. Если родительские обязанности выполняет один отец, то этот капитал передается отцу или старшим детям. Он не теряется", – пояснила она.

Эксперт добавила, что в первую очередь стоит говорить об увеличении существующего материнского капитала. Ранее многодетные семьи уже предлагали повысить его до 2 миллионов рублей, чтобы и жители больших городов могли улучшить свои жилищные условия, добавила Карпович.





Наталья Карпович председатель Объединения многодетных семей Москвы Если бы на третьего и последующих детей дублировалась какая-то сумма от государства, это была бы тоже хорошая история.

Она добавила, что, если отцовский капитал будут назначать только многодетным отцам, это будет не совсем корректно, так как мужчины иногда по факту не проживают со своими детьми.

В свою очередь, председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов уверен, что дополнительные выплаты позволят замотивировать родителей на рождение третьего и последующих детей, что повлияет на решение демографической проблемы в стране.

"Сейчас полноценная многодетная семья больше воспринимается как нуждающаяся, как семья с определенными финансовыми затруднениями. Когда будет отцовский капитал более полумиллиона рублей, статус многодетной семьи заметно повысится и увеличится уверенность самой семьи в завтрашнем дне", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Также эксперт отметил важность инициативы по уменьшению пенсионного возраста для многодетных отцов.





Юрий Соленов председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов" Если супруга подвергается физическому воздействию при родах, то муж такого стресса не переносит. Но на здоровье мужчины возлагается огромная нагрузка, чтобы обеспечить финансово семью. В том числе из-за поиска дополнительных заработков.

Кроме того, Соленов предложил сохранить за супругами пожизненный статус многодетных родителей даже после взросления детей. Люди, которые воспитали своих детей, тоже заслуживают поддержки и льгот, заключил он.

