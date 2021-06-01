В Госдуме оценили идею введения отцовского капитала

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Введение дополнительных мер государственной поддержки, таких как отцовский капитал, осложняется экономической ситуацией в стране, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.
Она напомнила, что с 1 июня начинают действовать законы о поддержке беременных женщин, одиноких родителей, воспитывающих детей, и так далее. Также, по ее словам, продолжают действовать различные меры поддержки, введенные в пандемию.
"Поэтому я считаю, что сейчас с предложениями нужно подходить очень осторожно", – сказала Бессараб.
Депутат подчеркнула, что Россия постоянно развивается в направлении защиты материнства и детства. По ее словам, в стране выплачиваются пособия для детей из неполных семей, помощь оказывается молодым матерям и отцам, когда они уходят на больничный.
"Ну и конечно, материнский капитал, который сегодня уже можно получить на первого ребенка, а на второго – его повышенный размер", – сказала Бессараб.
Она добавила, что также многодетные семьи могут получить вычет по ипотеке в размере 450 тысяч рублей.
С инициативой ввести в стране отцовский многодетный капитал выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. Письмо с предложением было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. В нем говорится, что размер отцовского капитала должен составить 639,4 тысячи рублей.
В Общественной палате также предложили расширить направления использования материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Кроме того, предлагается ввести ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех семьях.
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