В России учредили День российской анимации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ об установлении Дня российской анимации 8 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", – говорится в указе.

Отмечается, что в этот день в 1912 году в РФ состоялась премьера одного из первых анимационных фильмов в истории страны – кукольной картины Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".

Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. Теперь праздник закреплен указом президента.

