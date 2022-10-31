В РФ может появиться День метростроителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут учредить День метростроителя, который запланировали праздновать 2 октября. Соответствующий проект подготовили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Инициативу опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что именно 2 октября в 1931 году в Советском Союзе появился "Метрострой". В 1932 году его стали называть "Московский метрострой". Компания – ранее советская, а теперь российская – является главным подрядчиком строительства Московского метрополитена.

Специалисты учреждения создали порядка 193 станций метро из 250 действующих.

Ранее Сергей Собянин поздравил специалистов автомобильного и городского пассажирского транспорта Москвы с профессиональным праздником. Мэр столицы поблагодарил работников за преданность своей деятельности и добросовестный труд.

Собянин также пожелал специалистам данной сферы крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!