В метро запустили тематический поезд в честь 100-летия конструкторского бюро "Туполев"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро запустили новый тематический поезд в честь 100-летия конструкторского бюро "Туполев", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Оформлением занималась студия дизайна Артемия Лебедева. Узнать состав можно по изображениям самолетов и яркому сине-фиолетовому фону. Внутри вагонов расписана история организации и ее главные достижения.

Поезд в течение полугода будет ходить по Арбатско-Покровской линии метро. Это уже восьмой тематический поезд, который вышел на линию в этом году.

22 октября на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд "Вкусная Москва". Оформление состава посвящено городским предприятиям пищевой промышленности.

Благодаря оформлению поезда пассажиры могут ознакомиться с рецептами от шефа Ивлева. Отсканировав QR-код в вагоне, рецепты появятся на странице проекта Открой#Моспром.

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