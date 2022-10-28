16:26Транспорт
В метро запустили тематический поезд в честь 100-летия конструкторского бюро "Туполев"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В столичном метро запустили новый тематический поезд в честь 100-летия конструкторского бюро "Туполев", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Оформлением занималась студия дизайна Артемия Лебедева. Узнать состав можно по изображениям самолетов и яркому сине-фиолетовому фону. Внутри вагонов расписана история организации и ее главные достижения.
Поезд в течение полугода будет ходить по Арбатско-Покровской линии метро. Это уже восьмой тематический поезд, который вышел на линию в этом году.
22 октября на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд "Вкусная Москва". Оформление состава посвящено городским предприятиям пищевой промышленности.
Благодаря оформлению поезда пассажиры могут ознакомиться с рецептами от шефа Ивлева. Отсканировав QR-код в вагоне, рецепты появятся на странице проекта Открой#Моспром.
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