В ГД оценили идею использования маткапитала на санаторно-курортное лечение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец использовать маткапитал для санаторно-курортного лечения семьи. Об этом сообщает RT.

Нилов отметил, что проблема с санаторно-курортным лечением действительно есть, однако подобное лечение требует серьезных затрат. По его словам, все это может быстро опустошить семейный капитал.

Парламентарий выразил мнение, что более приоритетным вопросом является возможность использовать маткапитал на покупку автомобиля.

"Например, для многодетных семей или семей с ребенком-инвалидом. Но в целом я считаю, что идею надо обсудить. Хотя бы для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что проблемы с санаторно-курортным лечением у нас есть и их надо быстрее решать", – пояснил Нилов.

Ранее Волынец направила предложение разрешить использовать семьям средства материнского капитала на санаторно-курортное лечение в министерство труда и социальной защиты РФ, а также в Минздрав.

Она отметила, что в настоящее время путевки предоставляются тем, кто имеет право на получение государственной социальной помощи, в порядке очередности, формирующейся согласно дате подачи заявления. При этом количество поданных заявок, по ее словам, значительно превышает количество выделяемых путевок.

До этого Волынец предложила разрешить использовать средства материнского капитала для процентов по вкладу. Она считает, что такая мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.



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