Продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года – Мурашко

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В России показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца прошлого года увеличился на 1,8 года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна вышла на устойчивую траекторию снижения смертности.

"Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года", – сказал Мурашко.

По словам министра, к концу 2022 года показатель должен еще немного увеличиться.

Ранее Мурашко сообщил о значительном снижении употребления табака среди взрослого населения страны на отрезке в 12 лет.

По его словам, показатель снизился с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году. Мурашко добавил, что в 2021 году снизилось и потребление алкоголя – с 9,4 литра на душу населения до 9,1.

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