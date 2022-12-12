09:54Общество
Продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года – Мурашко
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
В России показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца прошлого года увеличился на 1,8 года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что страна вышла на устойчивую траекторию снижения смертности.
"Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года", – сказал Мурашко.
По словам министра, к концу 2022 года показатель должен еще немного увеличиться.
Ранее Мурашко сообщил о значительном снижении употребления табака среди взрослого населения страны на отрезке в 12 лет.
По его словам, показатель снизился с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году. Мурашко добавил, что в 2021 году снизилось и потребление алкоголя – с 9,4 литра на душу населения до 9,1.
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