В России за 12 лет почти вдвое снизилась распространенность курения табака

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о значительном снижении употребления табака среди взрослого населения страны на отрезке в 12 лет, передает ТАСС.

"Снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году", – заявил глава ведомства на VI Всероссийском форуме общественного здоровья.

Мурашко добавил, что в 2021 году снизилось и потребление алкоголя – с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Министр, однако, подчеркнул, что данный показатель все равно остается высоким.

Глава Минздрава РФ также указал на рост числа обращений в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Такой запрос высказали 2,2 миллиона граждан страны.

Ранее врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова назвала болезни, которые могут развиться у человека на фоне курения. В частности, повышается риск появления катаракты и глаукомы в более раннем возрасте, чем подразумевает клиническая картина этих болезней.

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