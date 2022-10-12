Офтальмолог раскрыла, к чему может привести курение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Курение может стать причиной развития катаракты и глаукомы в более раннем возрасте, считает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

"Обычно о катаракте мы говорим при возрасте ближе к 70 годам, но у курящих людей и в 50 лет определяем первые признаки катаракты. Это помутнение в хрусталике, которое начинает снижать зрение и ослабляет возможность менять фокусное расстояние", – поделилась эксперт в разговоре с Ura.ru.

Кроме того, из-за курения у человека может усилиться уже имеющаяся ишемическая болезнь глаза. Вредная привычка усугубляет недуг, возникает спазм сосудов, и само заболевание проходит достаточно тяжело, утверждает врач.

Глаукома более устойчива к профилактике препаратами, заявила Шилова, поэтому часто пациентам приходится обращаться к хирургам. Помимо этого, из-за ишемической болезни глаза нарушается трофика в зрительном нерве.

Шилова предупредила, что табачный дым негативно сказывается на здоровье глаза. От него они краснеют, устают и испытывают дискомфорт. Дым изменяет оптическую силу глаза. При этом, заявила эксперт, очки не смогут помочь в подобной ситуации.

"Даже когда человек приходит к нам на лазерную коррекцию, то по толщине и состоянию эпителия мы можем определить, в какой руке он держит сигарету", – заключила Шилова.

Ранее медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова рассказала, как бросить курить. В первую очередь, считает она, необходимо определить цели отказа от табака. Она отметила, что мотивация поможет увеличить шансы отказа от никотина.

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