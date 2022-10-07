В ГД поддержали идею о запрете кальянным заводить аккаунты в соцсетях

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов положительно оценил идею о запрете кальянным заводить аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает RT.

По его словам, курение кальяна является тем же самым, что и курение табака, а по закону, уточнил депутат, дым вреден для окружающих.

"Кальян, по сути, то же самое. Они дымом дышат, и человек, который рядом сидит, естественно, страдает от этого дыма. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу", – отметил парламентарий.

С инициативой запретить кальянным заниматься собственным продвижением с помощью соцсетей выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отмечал, что в соцсетях можно найти многочисленные аккаунты таких заведений, которые активно занимаются собственным продвижением.

При этом, подчеркивал политик, огромную часть пользователей соцсетей составляют дети, у которых есть доступ к данной информации.



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