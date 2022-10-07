В Госдуме предложили запретить кальянным заводить аккаунты в соцсетях

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить кальянным заниматься собственным продвижением с помощью соцсетей, сообщает RT.

По словам законодателя, в России запрещена реклама табака и табачной продукции в соответствии с целями государственной политики, направленными на сохранение здоровья граждан и популяризацию здорового образа жизни. При этом о продвижении кальянных, которые реализуют табачную продукцию, закон ничего не говорит.

Парламентарий обратил внимание на то, что в соцсетях можно найти многочисленные аккаунты таких заведений, которые активно занимаются собственным продвижением. При этом огромную часть пользователей соцсетей составляют дети, у которых есть доступ к данной информации.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части запрета кальянным создавать и вести аккаунты в социальных сетях", – говорится в письме Хамзаева на имя главы ФАС Максима Шасколького.

В начале года Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака россиянам, которые родились после 2014 года. Депутат отметил, что количество курящих во всем мире ежегодно увеличивается, а антитабачная компания, как часть глобального рынка, больше напоминает "белку в колесе".

До этого Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или детьми.



В Госдуме предложили ввести штраф за курение рядом с беременными и детьми

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