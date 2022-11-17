Эксперты оценили изменение качества жизни пожилых россиян за 10 лет

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Качество и потенциал жизни пожилых россиян с 2010 по 2019 год улучшились, но незначительно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Согласно исследованию, индекс активного долголетия, который состоит из оценки различных сфер жизни пожилых людей и их вклада в экономику и общество, увеличился с 29 до 29,5%.

Высокую оценку получили уровень достигнутого образования и физическая безопасность, а низкую – продолжительность жизни и плохое здоровье, которое усугубляется снижением доступности медицины.

На протяжении 10 лет потенциал активного долголетия колебался на уровне 29%. При этом у мужчин этот показатель был на 2,8% выше. На 2,1% за это время увеличился индекс занятости, по мнению авторов исследования, благодаря повышению пенсионного возраста и частичному реформированию досрочных пенсий.

Показатели благоприятной среды для активного долголетия выросли с 50,2 до 51,2%. Исследователи уверены, что основой возможностей для этого является высокий уровень образования старшего поколения, а также прогресс в использовании пенсионерами интернета и смартфонов.

При этом индекс "Независимая, здоровая и безопасная жизнь", который оценивает доступность медицины и независимость проживания, снизился на 2,5%. На 0,5% снизился показатель участия в общественной жизни, который предполагает уход за внуками, пожилыми родственниками, а также участие в политической жизни и ведение волонтерской деятельности.

Эксперты считают, что индекс активного долголетия в 2020–2022 годах станет ниже из-за пандемии. Исследователи выразили мнение, что COVID-19 ухудшил психологическое благополучие, доходы и возможности для занятости пожилых людей. Кроме того, из-за этого у старшего поколения снизилось количество контактов, а также ухудшился доступ к медицинской помощи.

Один из авторов исследования отметила, что санкции окажут влияние на доходы населения, а уход иностранных компаний повысит безработицу, что приведет к снижению уровня занятости старшего поколения и их вовлеченности в образование.

Эксперты считают, что для сохранения текущих показателей стоит поддержать установившийся уровень жизни россиян, например, за счет индексации пенсий, развития программ занятости и повышения доступности медицинской помощи.

Ранее стало известно, до какого максимального возраста может прожить человек. Для этого ученые провели ряд исследований по способности организма к регенерации. С помощью искусственного интеллекта специалисты изучили около 100 тысяч добровольцев. В результате оказалось, что организм теряет способность к восстановлению между 120 и 150 годами.



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