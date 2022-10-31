Диетолог рассказала, какой продукт позволит прожить на 10 лет дольше

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала Москве 24, что регулярное употребление чеснока поможет человеку прожить на 10 лет дольше.

"Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают к нам. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы", – объясняет эксперт.

Употребление чеснока будет способствовать уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике. Кроме того, улучшению пищеварения, подчеркнула специалист. По ее словам, здоровый кишечник – это залог долголетия.

"С кишечником связано наше здоровье. Он отвечает за то, как витамины и минеральные вещества будут усваиваться нашим организмом, какой у нас будет иммунитет", – отмечает Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Помимо того что чеснок убивает патогенную микрофлору в кишечнике, у него еще есть летучие вещества, которые мы вдыхаем. То есть он обеззараживает буквально весь наш организм.

В чесноке также содержится много молибдена и хрома. "Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, чтобы у нас ферменты хорошо вырабатывались. Это нужно для нашего пищеварения", – комментирует Анжелика Дюваль.

Чеснок необходимо употреблять в сыром виде, поскольку во время его приготовления большинство полезных веществ нейтрализуется. Достаточно съедать один зубчик в день. Можно добавлять его в салат или есть вприкуску с каким-либо блюдом, например с супом, говорит диетолог.

Между тем специалист добавила, что залог долголетия заключается не только в употреблении полезных продуктов, но и в правильном образе жизни.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Все очень сильно зависит от образа жизни в целом. Если человек ведет неправильный образ жизни, но употребляет какой-либо полезный продукт, это, конечно, будет помогать его здоровью, но вряд ли продлит жизнь на такой срок.

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