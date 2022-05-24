Диетолог рассказала о необычных свойствах свеклы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала Москве 24, что употребление свеклы благотворно влияет на нервную и пищеварительную системы.
По словам специалиста, в этом овоще содержится вещество бетаин, которое и окрашивает его в красный цвет. В организме бетаин превращается сначала в холин, а потом – в ацетилхолин. "Это вещество улучшает переход нервного импульса от одного нейрона к другому, тем самым положительно влияет на сознание, активность, на восприятие нового материала и в целом на центральную нервную систему", – пояснила эксперт.
В ботве свеклы содержится большое количество полезной клетчатки, положительно влияющей на микрофлору кишечника. Людям, которые следят за своим весом, страдают нарушением углеводного обмена или сахарным диабетом, специалист рекомендует включать ее в ежедневный рацион в виде салата. При этом сам корнеплод им желательно употреблять в сыром виде.
"При варке свекла дает нам огромное количество простых сахаров. Соответственно, она влияет на инсулинорезистентность и ухудшает течение нарушения углеводного обмена. Или если человек занимается снижением веса, то будет тормозить его результат", – подчеркнула Лазуренко в интервью программе "Доктор 24".
В свекле содержится и витамин C, который помогает железу усваиваться в организме. Поэтому лучше всего есть этот овощ в сочетании, например, с красным мясом, говорит эксперт.
"Можно сказать, что свекла обладает способностью восстанавливать эритропоэз (процесс образования эритроцитов. – Прим. ред.), сохранять целостность нормальной работы крови, особенно красных кровяных телец и железа за счет работы витамина C", – отмечает Лазуренко.
Эксперт напомнила, что свекла, особенно если употреблять ее свежей либо в виде сока, оказывает желчегонный эффект, тем самым очищает печень. Поэтому людям с желчнокаменной болезнью включать овощ в рацион следует с осторожностью, говорит диетолог.
Кроме того, свекла облегчает работу гепатоцитов, из которых состоит печень, продолжает специалист. "Печень – это мощнейший фильтр, который перерабатывает все то, что неправильно лежит в крови. Например, тот же бетаин работает на уменьшение количества плохого холестерина. Глядя на свеклу, мы должны помнить, что она является противоатеросклеротическим продуктом", – говорит врач.
Безопасная доза этого овоща составляет примерно 150 граммов каждый день в свежем виде либо в приготовленном, заключила Лазуренко.
Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников заявил, что употребление свекольного сока способно усилить работу сердца в два раза. По его словам, этот овощ содержит оксид азота NO2, который расширяет сосуды. Таким образом, сердце от свекольного сока начинает "дышать", подчеркнул специалист.
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