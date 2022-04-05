Эндокринолог рассказала о пользе брокколи для профилактики рака

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как правильно готовить брокколи. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, в данном виде находится большое количество сульфорафана – вещества, обладающего уникальными противораковыми свойствами. Также оно борется с бактериями, вызывающими некоторые виды язв желудка.

"Увы, при нагревании сульфорафан начинает разрушаться. Есть данные, что всего одна минута в микроволновке при мощности 800 ватт лишает брокколи сульфорафана. Идеально вообще не готовить, а есть брокколи сырым. Может звучать непривычно, но это всего лишь капуста", – пояснила Павлова.

Она отметила, что люди, не имеющие возможности есть брокколи в сыром виде, могут припустить капусту или бланшировать.

"Перед готовкой (или едой) капусту надо выдержать на воздухе как минимум час, разломав на кусочки. Сульфорафан образуется при повреждении соцветий. И, конечно, как можно тщательнее жевать, чтобы этот процесс продолжался", – посоветовала эндокринолог.

Специалист добавила, что заморозка также снижает уровень сульфорафана в брокколи. Но есть подвергшуюся заморозке капусту все же лучше, чем не есть ее вообще.

Ранее главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов назвал вредные и полезные продукты для людей с диабетом. По его словам, к вредным относятся продукты, которые содержат большое количество легкоусвояемых углеводов и богаты животными жирами. Полезными для людей с диабетом являются овощи, за исключением зрелых бобовых и картофеля, а также богатые клетчаткой фрукты и белковые продукты.

