Больше половины нормы осадков выпало за неполные двое суток в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москву после прошедшего снегопада накрыл ливень. За ночь в городе выпало 17 миллиметров осадков, с середины субботы, 10 декабря, – 30 миллиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

Таким образом, за неполные двое суток в городе выпало более половины месячной нормы осадков, которая насчитывает 56 миллиметров.

Температура воздуха рано утром 12 декабря составила 2,8 градуса тепла. Синоптики обещают, что дождь в понедельник продолжится.

В комплексе городского хозяйства добавили, что на всей территории города наблюдаются сверхинтенсивные осадки. При этом плюсовая температура воздуха способствует активному таянию снега, прирост которого за сутки составил более 16 сантиметров.

На улицы города вышли 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока.

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается +2...+5 градусов. Такие показатели на шесть градусов выше климатической нормы и соответствуют октябрю – началу ноября.

Кроме того, в столице ожидается тропический дождь. Как сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в городе выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы.

В Москве и области до 11:00 вторника, 13 декабря, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



Синоптик предупредил о дожде 12 декабря в Москве

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