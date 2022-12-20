В России хотят ввести штраф за распространение карт, оспаривающих целостность РФ

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Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предполагает введение штрафов за распространение карт, оспаривающих целостность Российской Федерации.

Отмечается, что соответствующие изменения планируют внести в статью 20.29 ("Производство и распространение экстремистских материалов") КоАП РФ.

Если законопроект будет принят, ответственность за подобные правонарушения может быть следующая:

для граждан – штраф от одной до трех тысяч рублей либо арест до 15 суток;

для должностных лиц – штраф от двух до пяти тысяч рублей;

для юридических лиц – штраф от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

В свою очередь, еще один проект предлагает внести изменения в статью 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности". Авторы инициативы хотят приравнять карты и документы, которые ставят под сомнение территориальную целостность РФ, к экстремистским материалам.

Ранее сообщалось, что группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Из документа следует, что действия диверсионного характера могут быть приравнены к террористической деятельности, поскольку несут в себе цель нарушить экономическую безопасность и обороноспособность страны.

Уточнялось, что уголовно наказуемыми могут стать действия, направленные на обучение к совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий.

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