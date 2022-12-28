В Кремле оценили предложение Медведева не пускать в РФ уехавших из страны граждан

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что не нужно пускать обратно уехавших из страны Россиян, является проявлением его гражданской позиции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, сейчас многие проявляют свою гражданскую позицию из-за "достаточно эмоционального момента".

Песков также подчеркнул, что Медведев написал о людях, которые нарушают законы. Зампредседателя Совбеза якобы имел в виду, что они должны нести ответственность.

Ранее Медведев заявил, что ненавидящие свою страну и призывающие к ее поражению должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Таких людей он назвал предателями. Политик также выразил мнение, что их не стоит пускать обратно в Россию. Кроме того, он также предложил полностью лишать таких граждан их источников доходов в РФ.

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