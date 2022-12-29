Композитора и экс-солиста группы "Зодчие" Александра Шевченко похоронили в столице

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В четверг, 29 декабря, композитора и экс-солиста группы "Зодчие" Александра Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на церемонии присутствовали родные и близкие музыканта. А отпевание Шевченко прошло в церкви Воскресения Словущего.

О том, что Шевченко скончался в возрасте 61 года, стало известно 26 декабря. Отмечалось, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Друг музыканта Александр Пономарев рассказал, что накануне Шевченко собирался на рыбалку.

Шевченко был солистом советской рок-группы "Зодчие" в период с 1989 по 1991 год. В 1997 году он исполнил вместе с группой "Дежа-вю" песню "Будет все, как ты захочешь", впоследствии ставшую хитом.

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