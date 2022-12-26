Умер композитор и экс-солист группы "Зодчие" Александр Шевченко

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Композитор и экс-солист группы "Зодчие" Александр Шевченко скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Друг музыканта Александр Пономарев рассказал, что накануне Шевченко собирался на рыбалку.

"Сам узнал только два часа назад, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то. Вчера что-то мы не созвонились, сегодня он должен был ко мне приехать. Он мой ровесник, лучший друг и один из самых любимых людей", – сказал Пономарев.

Также он добавил, что прощание с музыкантом состоится в четверг, 29 декабря.

Шевченко был солистом советской рок-группы "Зодчие" в период с 1989 по 1991 год. В 1997 году он исполнил вместе с группой "Дежа-вю" песню "Будет все, как ты захочешь", впоследствии ставшую хитом.

Также Шевченко – автор известных песен российской певицы Алсу Абрамовой "Зимний сон", "Иногда" и других.

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