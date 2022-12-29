Депутат оценил введение наказания за осквернение георгиевских лент

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал принятие закона об уголовном наказании за осквернение георгиевских лент. Его слова приводит RT.

Шхагошев отметил, что не нужно трогать "грязными руками" память отечественных героев.

Депутат добавил, что ему больше нечего сказать.

Ранее Путин подписал закон о закреплении за георгиевской лентой статуса одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

За публичное осквернение символа воинской славы грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления группой лиц штраф составит от двух до пяти миллионов рублей, а лишение свободы – до пяти лет.



Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!