Песков рассказал о телефоне, с которого Путин звонил девочке из Запорожья

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, с какого телефона Владимир Путин звонил Александре Титаренко из Запорожской области, чью открытку президент выбрал в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает Life.ru.

По словам пресс-секретаря российского лидера, телефон президенту "адъютант дал".

Ранее президент позвонил Александре Титаренко и спросил у нее, как прошло путешествие. Девочка в качестве своих желаний выбрала поездку в Крым и посещение дома Деда Мороза. Также лидер страны попросил Александру сделать ему ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает ее семья.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!