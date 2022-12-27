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14:59

Общество

Песков рассказал о телефоне, с которого Путин звонил девочке из Запорожья

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, с какого телефона Владимир Путин звонил Александре Титаренко из Запорожской области, чью открытку президент выбрал в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает Life.ru.

По словам пресс-секретаря российского лидера, телефон президенту "адъютант дал".

Ранее президент позвонил Александре Титаренко и спросил у нее, как прошло путешествие. Девочка в качестве своих желаний выбрала поездку в Крым и посещение дома Деда Мороза. Также лидер страны попросил Александру сделать ему ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает ее семья.

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