Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Так он ответил на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума Сергея Брилева.

"Нет", – приводит RT слова Путина.

В декабре 2018 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у Путина нет мобильного телефона. При этом Песков рассказал, что российский лидер получает информацию различными способами, в том числе из интернета с помощью компьютера.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин не ведет страницы в социальных сетях из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы кто-то делал это за него.

Однако Кремль и правительство ведут активную работу по созданию страниц ведомств в социальных сетях. В дальнейшем эта работа будет совершенствоваться.

