Песков призвал молодежь постоянно учиться для опережения конкурентов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для победы в конкурентной борьбе молодые люди должны постоянно учиться чему-то новому. Об этом он заявил в ходе выступления на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.
Песков отметил, что процесс получения новых знаний в современном мире стал чрезвычайно быстрым и безграничным по своим возможностям.
"Если вы хотите в жизни побеждать в конкуренции, а вся жизнь – это конкуренция, вы должны понимать, что если вы не обновили свой "компьютер", то кто-то это сделал. Поэтому деваться некуда, вы должны постоянно учиться", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков отметил, что процесс обучения в современном мире стал бесконечным, сравнив его с ездой на велосипеде.
"Вы все время должны крутить педали. Остановиться нельзя", – пояснил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о качествах, которые необходимы для эффективной работы, Песков заявил, что для успешной карьеры необходим пытливый ум и хорошее образование.
"Определенная пытливость должна быть, желание постоянно узнавать что-то новое. И, наверное, первое – нужно все-таки образование", – отметил Песков.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, для качественной работы необходимо постоянное пребывание в информационном потоке, чтобы быть в курсе всех имеющихся каналов информации и чувствовать все актуальные акценты.
"Ну и, конечно, чувство юмора", – заключил Песков.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не ведет страницы в социальных сетях из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы кто-то делал это за него. Однако пресс-секретарь отметил, что Кремль и правительство ведут активную работу по созданию страниц ведомств в социальных сетях. В дальнейшем эта работа будет совершенствоваться.
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