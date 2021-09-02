Песков призвал молодежь постоянно учиться для опережения конкурентов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для победы в конкурентной борьбе молодые люди должны постоянно учиться чему-то новому. Об этом он заявил в ходе выступления на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

Песков отметил, что процесс получения новых знаний в современном мире стал чрезвычайно быстрым и безграничным по своим возможностям.

"Если вы хотите в жизни побеждать в конкуренции, а вся жизнь – это конкуренция, вы должны понимать, что если вы не обновили свой "компьютер", то кто-то это сделал. Поэтому деваться некуда, вы должны постоянно учиться", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что процесс обучения в современном мире стал бесконечным, сравнив его с ездой на велосипеде.

"Вы все время должны крутить педали. Остановиться нельзя", – пояснил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о качествах, которые необходимы для эффективной работы, Песков заявил, что для успешной карьеры необходим пытливый ум и хорошее образование.

"Определенная пытливость должна быть, желание постоянно узнавать что-то новое. И, наверное, первое – нужно все-таки образование", – отметил Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, для качественной работы необходимо постоянное пребывание в информационном потоке, чтобы быть в курсе всех имеющихся каналов информации и чувствовать все актуальные акценты.

"Ну и, конечно, чувство юмора", – заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не ведет страницы в социальных сетях из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы кто-то делал это за него. Однако пресс-секретарь отметил, что Кремль и правительство ведут активную работу по созданию страниц ведомств в социальных сетях. В дальнейшем эта работа будет совершенствоваться.