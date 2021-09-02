Песков сообщил о нехватке времени у президента на ведение соцсетей

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не ведет страницы в социальных сетях из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы кто-то делал это за него. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

"У самого Путина нет социальных сетей. Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", – приводит ТАСС слова Пескова.

Однако пресс-секретарь отметил, что Кремль и правительство ведут активную работу по созданию страниц ведомств в социальных сетях. В дальнейшем эта работа будет совершенствоваться.

Недавно у правительства России появился официальный телеграм-канал. Там будут размещать информацию о ключевых решениях правительства, а также публиковать отчеты о значимых мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра и его замов.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об уровне антител у Владимира Путина после прохождения вакцинации.

