В Кремле прокомментировали слова школьника, поправившего Путина

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова школьника из Воркуты, который на онлайн-уроке в центре "Океан" поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне.
Представитель Кремля подчеркнул, что не считает наглостью слова школьника.
"Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее директор школы Юлия Рябцева заявила, что ученик решил поправить главу государства из наглости. Она отметила, что он занимает активную гражданскую позицию в школе. Но, по ее словам, в данной ситуации мальчику следовало бы показать скромность, "чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича".
1 сентября президент поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей.
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