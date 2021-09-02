В Кремле прокомментировали слова школьника, поправившего Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова школьника из Воркуты, который на онлайн-уроке в центре "Океан" поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне.

Представитель Кремля подчеркнул, что не считает наглостью слова школьника.

"Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее директор школы Юлия Рябцева заявила, что ученик решил поправить главу государства из наглости. Она отметила, что он занимает активную гражданскую позицию в школе. Но, по ее словам, в данной ситуации мальчику следовало бы показать скромность, "чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича".

1 сентября президент поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей.

