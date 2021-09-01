Учительница и директор школы отреагировали на поведение ученика, поправившего Путина

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Школьник Никанор Толстых из Воркуты, поправивший Владимира Путина во время открытого урока в центре "Океан", не смог скрыть неверные данные, заявила его учительница Елена Грозных. Об этом сообщает "Газета.ру".

В среду Никанор поправил президента во время разговора об истории. Путин оговорился и назвал Северную войну Семилетней.

"Я считаю, что он молодец. То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет", – сообщила учительница Никанора Елена Грозных.

Как отметила учительница, в будущем мальчик может стать преподавателем истории.

Однако, по мнению директора школы Юлии Рябцевой, ученик решил поправить главу государства из-за наглости, сообщает телеграм-канал "Подъем".

"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов... Ну, наверное, какая-то определенная наглость", – заявила Рябцева.

Директор школы добавила, что Никанор занимает активную гражданскую позицию в школе. Но, по ее словам, в данной ситуации мальчику следовало бы показать скромность, "чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича".

Ранее президент поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей.

