Школьник поправил Путина в ходе беседы об истории

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Школьник из Воркуты поправил Владимира Путина после оговорки во время встречи во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе открытого урока, посвященного истории, Путин назвал войну Петра I против Швеции Семилетней. Учащийся обратил внимание на неточность президента и решил его поправить.

"Не сочтите за мою как бы... в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", – сказал он.

Путин в ответ поблагодарил школьника за уточнение.

1 сентября Путин прибыл во Владивосток для встречи со школьниками и участия в VI Восточном экономическом форуме. Президент пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".

В ходе открытого урока Путин предложил школьникам поговорить об истории, поскольку она позволяет понять, в каких условиях Россия живет в настоящее время и что ее ждет в будущем.