Путин предложил школьникам поговорить об истории

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Владимир Путин в ходе открытого урока для учащихся школы Всероссийского детского центра "Океан" предложил школьникам поговорить об истории, поскольку она позволяет понять, в каких условиях Россия живет в настоящее время и что ее ждет в будущем.

Президент пошутил, что если его разбудить ночью, он сможет все рассказать о внешней и внутренней политике.

"Но я в качестве темы избрал историю. В этой области я не считаю себя специалистом, экспертом, поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа на предлагаемую тему", – отметил российский лидер.

Глава государства отметил, что история является фундаментом всех гуманитарных знаний.

"Это важно не только потому, что интересно посмотреть что и как было раньше, это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше", – заключил глава государства.

1 сентября Путин прибыл во Владивосток для встречи со школьниками и участия в VI Восточном экономическом форуме. Президент пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".

В ходе мероприятия Путин заявил о намерении распределять в регионы подавляющее большинство новых бюджетных мест в вузах.