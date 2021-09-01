Путин рассказал, что счастлив служить Отечеству

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Владимир Путин рассказал, что реализовал свою мечту служить Отечеству и поэтому счастлив. Об этом он заявил на встрече со школьниками во Владивостоке.

Президент РФ признался, что в детстве хотел быть то моряком, то летчиком, а потом разведчиком. Он подчеркнул, что реализовал этот план.

"Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это сложное дело – прийти и сказать: "Хочу быть разведчиком", и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, у меня так получилось", – сказал президент.

По его словам, главное, чтобы воспитание детей и окружение было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству.

"Сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", – заключил Путин.

1 сентября Путин прибыл во Владивосток для встречи со школьниками и участия в VI Восточном экономическом форуме. Российский лидер пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".