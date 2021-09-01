Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдачи Ленинграда в блокаду

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Разговоры о необходимости сдачи блокадного Ленинграда немцам ради сохранения жизней горожан необходимо пресекать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с школьниками во Владивостоке.

"Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы – тех, кто говорит об этом сегодня", – заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что население России сейчас могло бы достигнуть 500 миллионов человек. По словам президента, достичь этих показателей не удалось из-за двух распадов страны в ХХ веке, произошедших после революции 1917 года и при развале СССР.