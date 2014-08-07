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Происшествия

07 августа 2014, 18:32

"Дождь" оштрафован на 200 тысяч рублей за опрос о блокаде Ленинграда

опросы суды иски телевидение телеканал Дождь решения суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Телеканал "Дождь" оштрафовали на 200 тысяч рублей за опрос о блокаде Ленинграда, сообщает в четверг, 7 августа, "Интерфакс".

26 января на сайте телеканала появился опрос на тему: "Нужно ли было сдать фашистам осажденный Ленинград ради спасения жизней сотен тысяч горожан". Опрос раскритиковали ветераны ВОВ, политики и общественные деятели. Кроме того, некоторые крупные участники рынка кабельного телевидения России убрали из своих "пакетов" телеканал "Дождь".

Позже два пенсионера из Санкт-Петербурга Борис Ивченко и Юрий Антонов обратились в суд с исками о защите чести и достоинства, по одному из которых Ильченко просил взыскать с телеканала 50 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда, а Антонов - 1 миллион рублей.

Замоскворецкий суд Москвы 7 августа своим решением обязал телеканал "Дождь" выплатить истцам по 100 тысяч рублей каждому в качестве возмещения морального ущерба. Таким образом, суд частично удовлетворил гражданские иски заявителей.

В свою очередь, представитель "Дождя" сообщил, что телеканал намерен обжаловать решение суда.

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