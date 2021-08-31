У правительства РФ появился официальный телеграм-канал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У правительства России появился официальный телеграм-канал. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", – отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Уточняется, что в телеграм-канале будут размещать информацию о ключевых решениях правительства, а также публиковать отчеты о значимых мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра и его замов.

Ранее кабмин РФ утвердил постановление о Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове, который создается по поручению Владимира Путина.

Отмечается, что в создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных учреждений.