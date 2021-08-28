Правительство РФ утвердило постановление о Национальном центре физики и математики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ утвердил постановление о Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове, который создается по поручению Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства.

"По поручению президента в России создается Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его главные цели – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны. Положение о совете по развитию новой структуры утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что в создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных учреждений. Основой центра станет учебный филиал МГУ, а наукоемкие производства будут размещены в технопарке "Саров" в Нижегородской области.

"Координировать деятельность НЦФМ и определять направления его развития будет межведомственный совет. В частности, он будет утверждать научную программу и программу развития, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций", – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состав совета будет утвержден отдельным распоряжением правительства. Соответствующий проект документа Минобрнауки должно представить кабмину в течение ближайших двух месяцев.

Ранее Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, в котором расположен федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ. Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) является частью ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом".

