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Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, в котором расположен федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование – город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия", – говорится в указе.

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) является частью ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом".

Предприятие основано в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Именно на базе саровского центра впервые в России разработали атомную и водородную бомбы.

На сегодняшний день РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупнейший российский научный центр, занимающийся оборонными разработками в области ядерного оружия. Кроме того, саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора.

Расширение территории закрытого военного города позволит возвести новый российский национальный центр по физике и математике. Учреждение создается "Росатомом" совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров". Предприятие создают для подготовки ученых высшей квалификации и укрепления кадрового потенциала "Росатома".

Ранее госкорпорация "Росатом" в рамках отраслевого проекта "Прорыв" начала строительство первого в мире атомного энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 в городе Северске Томской области.

Торжественная церемония заливки первого бетона в фундамент реакторного отделения прошла на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в присутствии руководителей отечественной атомной отрасли и региональной администрации.