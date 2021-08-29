Правительство одобрило расширение ТОР в Забайкальском крае и Челябинской области

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство одобрило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкалье и Челябинской области, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Границы территорий опережающего развития "Забайкалье" в Забайкальском крае и "Снежинск" в Челябинской области будут расширены за счет включения новых земельных участков. Такие постановления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", – сказано в сообщении.
Уточняется, что это решение поспособствует созданию благоприятных условий для проведения новых инвестиционных проектов, к примеру, в ТОР Забайкалье планируют возвести тепличный комплекс, а вместе с ним предприятие для выращивания зерновых культур. В сообщении отмечено, что это позволит привлечь более 4 миллиардов рублей частных инвестиций и предоставить порядка 240 рабочих мест.
В то же время в ТОР "Снежинск" для привлечения 2,9 миллиарда рублей частных инвестиций и создания более 370 рабочих мест откроют 5 новых проектов.
"Речь идет об открытии промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров", – поясняет пресс-служба.
Подчеркивается, что ТОР должен стимулировать приоритетные отрасли экономики, а также привлекать новых инвесторов, улучшая благосостояние жителей регионов. Кроме того, для резидентов ТОР создано много льгот, в их числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.
Ранее кабмин РФ утвердил постановление о Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове, который создается по поручению Владимира Путина. Отмечается, что в создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных учреждений.
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