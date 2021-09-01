Путин заявил, что мог бы быть экспертом по вопросам права, политики и экономики

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин в День знаний провел встречу со школьниками во Владивостоке, в рамках которой рассказал о собственной профессиональной квалификации, отметив, что мог бы быть экспертом в области права, политики и экономики.
"У нас формально называется "урок" сегодня. Если бы это был настоящий урок, то тогда я должен был [бы] избрать тему", – сказал президент, открывая встречу.
Путин напомнил, что имеет базовое юридическое образование после пяти лет учебы в университете.
"У нас был очень хороший педагогический и профессорско-преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали. В этом смысле я в той или иной степени могу считать себя специалистом. Защищался все-таки", – пояснил президент.
Кроме того, Путин заявил, что также может считаться экспертом в области экономики, поскольку он сталкивается с работой в данной сфере практически каждый день. Также президент защитил научную работу по теме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы".
"Это чрезвычайно важная вещь для нашей экономики. Здесь я в целом тоже могу считать себя экспертом и специалистом", – сказал он.
Также Путин отметил, что является экспертом в области политики, по которой он мог бы "говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало".
"Ночью разбуди – я вам все расскажу и в сфере внутренней, и внешней политики. Можно было бы и на эту тему поговорить. Но я в качестве темы избрал историю. В этом смысле и в этой области я не считаю себя специалистом, экспертом. И поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа", – уточнил президент.
Путин пояснил, что предпочел данную тему, поскольку она охватывает практически все гуманитарные науки, являясь их стержнем и фундаментом.
"И все это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше. Это важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня, что нас ожидает дальше", – заключил Путин.
Как сообщалось, 1 сентября Путин прибыл во Владивосток для встречи со школьниками и участия в VI Восточном экономическом форуме. Президент пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".
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