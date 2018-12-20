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03:03

Песков рассказал об отсутствии мобильного телефона у Путина

власть

03:03

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Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина нет мобильного телефона.

"Насколько я знаю, у него телефона нет", – заявил Песков. Он отметил, что в Кремле пользуются закрытой связью.

"Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут", – сказал пресс-секретарь.

При этом Песков рассказал, что российский лидер получает информацию различными способами, в том числе из интернета.

"Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты", – сказал Песков в телеканалу "Россия 24".

Кроме того, он добавил, что президент "может сам в компьютере посмотреть интернет".

Песков ранее прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, которое обнаружило в архивах министерства государственной безопасности ГДР (Штази) служебное удостоверение на имя майора Владимира Путина.

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