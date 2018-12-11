Песков ответил на сообщения СМИ об удостоверении Штази на имя Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина действительно могло быть удостоверение майора Штази – министерства государственной безопасности ГДР. Ранее об этом сообщило немецкое издание Bild. Песков напомнил, что в советское время КГБ и Штази сотрудничали.

"Во времена Советского Союза КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", – приводит слова Пескова ТАСС. Он рекомендовал переадресовать вопрос Службе внешней разведки РФ. При этом в самой СВР воздержались от комментариев, сообщает РИА Новости.

В публикации Bild от 11 декабря говорится, что в архивах Штази обнаружено служебное удостоверение на имя майора Владимира Путина, выданное 31 декабря 1985 года. Удостоверение продлевалось ежеквартально до конца 1989 года.

С 1985 по 1990 годы Владимир Путин работал в Дрездене в службе внешней разведки СССР.