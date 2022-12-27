Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области Александры Титаренко. Ее открытку он выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя Саша хотела побывать в Крыму и посетить усадьбу Деда Мороза. И вот сейчас вместе с родителями она в гостях у новогоднего вошлебника в Великом Устюге. Владимир Путин позвонил Саше из Русского музея, где проходила неформальная встреча лидеров стран СНГ. Президент поинтересовался, чем же угощали девочку у Деда Мороза.

Подробнее – на телеканале Москва 24.