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27 декабря, 21:15

Общество

Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области

Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области

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Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области Александры Титаренко. Ее открытку он выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя Саша хотела побывать в Крыму и посетить усадьбу Деда Мороза. И вот сейчас вместе с родителями она в гостях у новогоднего вошлебника в Великом Устюге. Владимир Путин позвонил Саше из Русского музея, где проходила неформальная встреча лидеров стран СНГ. Президент поинтересовался, чем же угощали девочку у Деда Мороза.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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