27 декабря, 21:15Общество
Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области
Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области Александры Титаренко. Ее открытку он выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя Саша хотела побывать в Крыму и посетить усадьбу Деда Мороза. И вот сейчас вместе с родителями она в гостях у новогоднего вошлебника в Великом Устюге. Владимир Путин позвонил Саше из Русского музея, где проходила неформальная встреча лидеров стран СНГ. Президент поинтересовался, чем же угощали девочку у Деда Мороза.
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