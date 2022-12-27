11:44Политика
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев
Владимир Путин проводит встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко в Русском музее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Открывая переговоры, президент России отметил, что российское и белорусское правительства ведут довольно напряженную работу по совместным проектам.
"Я знаю, что вам докладывали руководители правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах, и уже нам есть о чем поговорить", – добавил Путин.
19 декабря Путин посетил Минск для переговоров с Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.
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