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11:44

Политика

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев

Владимир Путин проводит встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко в Русском музее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Открывая переговоры, президент России отметил, что российское и белорусское правительства ведут довольно напряженную работу по совместным проектам.

"Я знаю, что вам докладывали руководители правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах, и уже нам есть о чем поговорить", – добавил Путин.

19 декабря Путин посетил Минск для переговоров с Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

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