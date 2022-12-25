Песков назвал абсурдной обеспокоенность Берлина по поводу визита Путина в Минск

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспокоенность Германии визитом Владимира Путина в столицу Белоруссии является абсурдной.

По его словам, контакты Москвы и Минска как ближайших союзников не должны никого беспокоить.

"Потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", – заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Владимир Путин 19 декабря посетил Минск для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Ранее российский лидер назвал чушью слухи о планах "поглощения" Россией Белоруссии. Он подчеркнул, что у РФ нет заинтересованности в поглощении кого-либо. Подобные решения президент назвал нецелесообразными.

Слухи о каком-либо поглощении Путин объяснил попытками недоброжелателей затормозить существующий интеграционный процесс между Россией и Белоруссией во избежание появления конкурентов.

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