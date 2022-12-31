Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал, чтобы 2023-й принес больше любви, добра, радости, долгожданных встреч с близкими и друзьями.

"Через несколько минут мы проводим 2022 год, в котором вопреки всем сложностям и проблемам нам удалось сделать много хорошего для нашего любимого города. Наступающий 2023 год Москва встречает созидательным трудом и добрыми делами. И за это я хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за ваше доверие и поддержку. Спасибо за заботу, которой вы окружаете тех, кто сегодня нуждается в помощи. Спасибо за любовь к Москве и России, которые живут в сердце каждого из нас.", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что по традиции москвичи стремятся провести новогодние выходные в кругу семьи и близких друзей и напомнил, что в эти дни в Москве проходит фестиваль "Путешествие в Рождество".

"Но не все могут позволить себе отдых и развлечения. Давайте вспомним о тех, кто с оружием в руках защищает суверенитет нашей страны. Пожелаем им мужества, сил и удачи для выполнения своего долга", – сказал мэр.

Собянин пожелал москвичам, чтобы Новый год принес больше хороших новостей, больше любви, добра, радости, долгожданных встреч с близкими и друзьями.

"Пусть исполнятся самые заветные мечты! Здоровья и благополучия, дорогие москвичи. С наступающим Новым годом!" – заключил мэр.

Фестиваль "Путешествие в Рождество", проведение которого является одной из новогодних традиций города, проходит на 32 площадках. Он посвящен объединяющим москвичей ценностям и добрым делам, а также поддержке участников российской спецоперации.

Гостей ждут встречи с любимыми персонажами сказок, а также детские мастер-классы, угощения и лучшие лакомства из регионов страны. Фестиваль познакомит посетителей с традициями празднования Нового года народов, проживающих на территории РФ.

Кроме того, в павильоне № 44 на ВДНХ стартовала программа "Добрые каникулы", которая продлится до 15 января 2023 года. На благотворительной ярмарке посетителям предложат приобрести товары, средства с продажи которых будут направлены подопечным НКО. Покупка товаров станет возможностью помочь детям с инвалидностью, приютам для бездомных животных и другим.

В период новогодних каникул на ВДНХ состоятся и другие мероприятия для москвичей. С 2 по 8 января пройдут экскурсии "Новый год и Рождество в космосе" в центре "Космонавтика и авиация", 7 января на катке покажут иммерсивный спектакль "Рождество желаний".



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