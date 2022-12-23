Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве. Его проведение является одной из новогодних традиций столицы, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Праздничные мероприятия, которые пройдут в этом году на 32 площадках в рамках фестиваля, посвящены объединяющим москвичей ценностям и добрым делам, а также поддержке участников российской спецоперации.

Посетители смогут:

бесплатно покататься на коньках;

принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах;

побывать на ярких гастрономических шоу от ведущих поваров;

попробовать угощения;

выбрать подарки;

сделать фотографии на память.

Гостей ждут встречи с любимыми персонажами сказок, а также детские мастер-классы, угощения и лучшие лакомства из российских регионов. Фестиваль познакомит посетителей с традициями празднования Нового года народов, проживающих на территории России.

Кроме того, на площадках "Путешествия в Рождество" разместятся и благотворительные проекты "Москва помогает" и "Добрая елка", в которых смогут принять участие все желающие.

Главным украшением фестиваля станет новогодняя ель, высота которой составляет 15 метров. Отмечается, что это вторая по высоте ель после Кремлевской. Ель на Манежной площади декорирована украшениями, которые были использованы в предыдущие годы, а также предметами, которые символизируют патриотизм.

Гости Тверской площади получат возможность посетить московские ярмарки, попробовать сладости и даже научиться их делать своими руками. Здесь обустроили тематические фотозоны, украшенные конфетами "Столичные" и "Москвичка", тортом "Москва" и печатными пряниками.

Для посетителей фестиваля бесплатные катки работают на 19 городских площадках, а на Школьной улице пройдут настоящие игры в керлинг.

На площадке "Путешествия в Рождество" на улице Кузнецкий Мост пройдет выставка новогодних елей, украшением которых занимались художники, дизайнеры и студенты.

Отмечается, что проект "Москва помогает" начал свою работу на 25 площадках фестиваля. Пункты сбора подарков для жителей присоединенных территорий работают с 10:00 до 19:00.

Кроме того, гости фестиваля могут поучаствовать в акции "Добрая елка", которая помогает исполнить заветные желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также пожилых граждан.

В рамках фестивальных мероприятий посетители смогут ознакомиться с продукцией:

Калининградской области;

Орловской области;

Пензенской области;

ДНР;

ЛНР;

Ставропольского края;

Чувашии;

Дагестана;

Удмуртии.

калач с утиным фермерским мясом;

суп с кроликом, яблоком и грецким орехом;

суп гуляш по-краснодарски в хлебе;

калининградский мясной гуляш из говяжьего рубца;

уху в казане по-деревенски;

котлету из якутского омуля с картофельным пюре;

пряный суп с индейкой и чечевицей;

стейк из свинины с печеными яблоками.

Посетители смогут попробовать различные деликатесы:Также гости смогут больше узнать и о традиционных московских лакомствах. А согреться посетители смогут, попробовав горячие напитки на любой вкус.

Что касается праздничных мастер-классов, здесь каждый сможет найти занятие по душе:

можно научиться готовить праздничные угощения по рецептам народов разных регионов России;

посмотреть, как оформить праздничную афишу;

смастерить поздравительную открытку;

сделать оригинальную елочную игрушку или гирлянду;

научиться создавать 3D-модель елочной игрушки.

Все желающие также смогут отправить открытку участником СВО. А на Пушкинской набережной в ЦПКиО имени Горького в дни фестиваля гостей приглашают записать короткое видеообращение.

На Манежной площади в шале Рождественская почта юные гости могут написать и отправить письмо Деду Морозу.

Ранее департамент культуры Москвы сообщил о начале с 20 декабря первого Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье" в одноименном концертном зале.

Основной темой фестиваля стали сказки. Дополнят эту линию джазовыми и барочными композициями. Кроме того, прозвучат популярные программы, музыкальные и словесные выступления. Запланированы и премьеры новых проектов и сочинений.

Часть программ подготовлены специально для семейной и детской аудитории, что названо отличительной чертой первого музыкального форума в "Зарядье".

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