Первый Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" открылся в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент культуры Москвы сообщил о начале с 20 декабря первого Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье" в одноименном концертном зале.

"Масштабный форум продлится до 31 января. Во всех залах концертного комплекса зрители смогут посетить 23 концерта, а также увидеть уникальное художественное оформление залов и фойе, созданное специально к этому событию", – заявили в ведомстве.

Основной темой фестиваля стали сказки, о чем заявил в своем приветственном слове на открытии мэр Москвы Сергей Собянин. Дополнят эту линию джазовыми и барочными композициями. Кроме того, прозвучат популярные программы, музыкальные и словесные выступления. Запланированы и премьеры новых проектов и сочинений.

Часть программ подготовлены специально для семейной и детской аудитории, что названо отличительной чертой первого музыкального форума в "Зарядье". В создании некоторых из них приняли участие молодые режиссеры и художники по световым и видеорешениям.

В программу концерта-открытия включены арии из опер Римского-Корсакова "Снегурочка", "Садко" и "Сказка о царе Салтане", а также музыка из балета Чайковского "Щелкунчик". Гостями фестиваля также станут "Терем-квартет" с солистами Анастасией Белуковой, Полиной Шамаевой, Шотой Чибировым и Станиславом Ли.

Ранее стало известно, что в Москву планируют приехать Деды Морозы из 14 регионов России. 5 января они примут участие в фестивале "Путешествие в Рождество". Пообщаться с праздничными волшебниками можно будет сразу на нескольких городских площадках.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!