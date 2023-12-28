Новогоднее обращение Путина покажут в вагонах столичного метро

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Новогоднее обращение Владимира Путина и поздравление Сергея Собянина покажут в столичном метро в прямом эфире. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Аудиотрансляцию обращений можно будет послушать на эскалаторах и в вестибюлях станций. При этом в наземном транспорте и на автовокзалах включат поздравление в честь Нового года, записанное популярными артистами (Полиной Гагариной и Юлианной Карауловой), а также известными спортсменами (Татьяной Навкой и Игорем Акинфеевым).

Ранее Путин пожелал россиянам провести новогодние праздники с семьей. По его мнению, в Новый год нужно уделить больше внимания родным и близким, найти общее дело, к примеру сходить на выставки, в театры, заняться спортом.



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