Песков заявил, что Кремль не анонсирует формат новогоднего обращения Путина

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Российские власти не будут анонсировать формат новогоднего телеобращения Владимира Путина к гражданам. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

14 декабря российский лидер провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. В ходе мероприятия Путин затронул ряд тем по экономике, социальной и культурной сферам и многим другим. Президент также пообщался с гражданами и представителями СМИ. "Итоги года" продлились 4 часа 4 минуты.

Позже Песков рассказал, что Путин остался доволен общением на мероприятии. По словам пресс-секретаря президента РФ, любое выступление российского лидера детально анализируется и всегда привлекает большое количество внимания.

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"