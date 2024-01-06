Рождественская служба прошла в одном из храмов Донецка

Фото: телеграм-канал "Донбасс решает"

Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка. Несмотря на угрозу обстрела, многие прихожане посетили храм. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в преддверии Рождества в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка собрались многие дончане, чтобы получить поддержку.

"Праздник очень важен, он объединяет людей в их вере, в их доброте, в их вере в победу над злом, в их вере в то, что они всегда найдут поддержку среди своих горожан. Добро должно победить зло – это самое важное", – поделился прихожанин храма.

Ранее сообщалось, что рождественские ночные богослужения в храмах Белгорода отменены на фоне складывающейся оперативной обстановки. За последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области.