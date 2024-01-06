Два человека погибли в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Два человека погибли в результате атаки ВСУ по населенным пунктам в ДНР. Глава республики Денис Пушилин рассказал о последствиях обстрелов в своем телеграм-канале.

"Противник обстрелял сегодня Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В Макеевке и в Горловке в результате обстрелов погибли два мирных жителя. Ранены девять человек: в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки", – говорится в его публикации.

Кроме того, во время обстрелов были повреждены четыре дома, два объекта гражданской инфраструктуры и транспортное средство.

По словам Пушилина, противник обстрелял ДНР 44 раза, выпустив 111 боеприпасов, в том числе кассетные.

До этого украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку. ВСУ атаковали город в новогоднюю ночь. Ракеты были выпущены спустя 10 минут после боя курантов.

Обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись Калининский и Буденновский районы города, а также гостиница "Донбасс Палас".

1 января Пушилин сообщил о четырех погибших при обстреле со стороны ВСУ. В результате вражеской атаки пострадали 13 человек.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк